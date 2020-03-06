Эрдоган понадеялся на решение Путина по ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понадеялся на решение президента России Владимира Путина о присутствии частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии. Об этом сообщает Anadolu.

По мнению турецкого лидера, российское руководство должно принять позитивные шаги в отношении наемников из России. «Надеемся, что ситуация в Ливии найдет разрешение и будет принято решение, аналогичное тому, что приняли в Москве по Идлибу», — отметил Эрдоган.

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ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В феврале Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности. Эрдоган также рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

В январе Турция усилила поддержку армии ПНС Ливии, противостоящей силам фельдмаршала Хафтара, которые ведут наступление на Триполи. В страну были направлены дополнительные военные советники и вооружение. Анкара таким образом добивается заключения перемирия, переговоры о котором продолжаются на различных международных площадках, однако еще в январе иностранные государства, в том числе Турция и Россия, по итогам конференции по Ливии в Берлине пообещали не вмешиваться в конфликт.

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