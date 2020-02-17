Кремль отреагировал на обвинение в ведении войны в Ливии

Президент России Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российский лидер как верховный главнокомандующий не причастен к ведению войны на севере Африки.

Ранее в МИД России опровергли эту информацию, заявив, что она не соответствует реальному положению дел. До этого российский лидер Владимир Путин пояснил, что если в Ливии и присутствуют граждане России, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства.

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15 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в ведении войны в Ливии. Турецкий лидер рассказал о некой фотографии, на которой в одном помещении запечатлены министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

Военная операция международных сил в Ливии продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В результате был свергнут лидер страны Муаммар Каддафи. После этого началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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