Стало известно о возможной гибели российского военного в Ливии

В поселке Акбулак Оренбургской области прошли похороны военного. Возможно, он погиб в Ливии, передает «Русская служба Би-би-си».

Прощание с погибшим военнослужащим началось в 11 утра в кинотеатре «Колос», рядом с районной администрацией. Тело погибшего доставили из Москвы в Оренбург вчера.

6 февраля местное издание «Оренград» писало, что мужчина участвовал в боевых действиях в Ливии. Он якобы был снайпером в частной военной кампании (ЧВК). По словам издания, в африканской стране он действовал под чужим именем. Официальных комментариев от Минобороны России по этой информации пока не поступало.

В октябре в Ливии погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев. Он принимал участие в военных действиях как сотрудник ЧВК.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

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