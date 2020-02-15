Россия ответила на обвинение Эрдогана в ведении войны в Ливии

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия якобы руководит войной в Ливии, не соответствует реальному положению дел. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Это не соответствует действительному положению дел, не знаю, откуда он это взял», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее 15 февраля стало известно, что Эрдоган рассказал о фотографии, на которой в одном помещении запечатлены глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого турецкий лидер назвал руководителем частной военной компании (ЧВК) Вагнера. При этом Эрдоган заявил, что «все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером"». «В настоящее время Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне», — добавил он.

В январе президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном присутствии российских наемников в Ливии. По его словам, если там и есть граждане нашей страны, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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