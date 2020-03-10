Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗПРК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» сообщении Министерства обороны России.

По данным Минобороны, оценки, которые от своих подчиненных получил Эрдоган «являются более, чем преувеличением»: основная часть ПВО сирийской армии, включая «Панцири» находятся в районе столицы Сирии Дамаска. В идлибской зоне деэскалации находилось всего четыре таких ЗРПК, два из них получили повреждения в результате авиаудара турецких ВВС и находятся на ремонте.

Об уничтожении восьми «Панцирей» Эрдоган заявил ранее 10 марта. По его словам, это удалось благодаря современным беспилотникам, стоящим на вооружении турецкой армии.

В конце февраля было опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлен момент уничтожения «Панциря» беспилотником. За день до этого Анкара сообщила, что уничтожила стоящие на вооружении армии Сирии ЗРПК и целый ряд другой военной техники с помощью массированного авиаудара. Воздушно-космические силы России ответили налетом на позиции протурецких боевиков.

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