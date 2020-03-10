Турция заявила о восьми уничтоженных в Сирии «Панцирях»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска его страны смогли уничтожить восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в сирийском Идлибе, передает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.

Об уничтоженных самоходных ЗРПК российского производства он рассказал журналистам после того, как вернулся из поездки в бельгийский Брюссель. «В Идлибе мы уничтожили с помощью наших боевых беспилотников восемь "Панцирей". Это очень дорогие и важные системы ПВО», — приводит агентство его слова. Турецкий лидер также заявил, что эти военные машины действуют не только в Сирии, но и в Ливии.

В конце февраля было опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлен момент уничтожения «Панциря» беспилотником. За день до этого Анкара сообщила, что уничтожила стоящие на вооружении армии Сирии ЗРПК и целый ряд другой военной техники с помощью массированного авиаудара. Воздушно-космические силы России ответили налетом на позиции протурецких боевиков.

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