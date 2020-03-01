Провалы «Панциря» в Сирии объяснили удовлетворением Россией желаний ОАЭ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» является «плодом» арабской любви к ночным фейерверкам и не отвечает заявленным характеристикам, говорится в блоге ru-pvo в Live Journal, перепечатавшем публикацию портала kuban.iNFO.

В посте низкая эффективность боевого применения «Панциря» в Сирии (10-20 процентов вместо 50) объясняется тем, что оружие, созданное тульским Конструкторским бюро (КБ) приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «превратился» в ЗРПК малой дальности.

Подобное превращение в публикации объясняется обещанием КБ удовлетворить желания ОАЭ, которые, заказывая оружие у России, «хотели комплекс не ближнего боя, а хотя бы малой дальности».

«Что же делать с "плодом" арабской любви к ночным фейерверкам? Очевидно что "Панцирь" должен вернуться к истокам — в зону ПВО ближнего действия. Там его недостатки не будут критичными», — заключается в посте.

Материалы по теме США признали провал MIM-104 Patriot Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»

В январе 2019 года военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что «Панцирь-С1» в Сирии был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом SkyStriker.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!