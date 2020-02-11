Российские «Панцири» отразили две атаки дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские комплексы ПВО «Панцирь» отразили две атаки дронов на авиабазу Хмеймим. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Инцидент произошел с наступлением темноты 9 февраля. Первое нападение было отражено на расстоянии около двух километров к северо-востоку от базы. Вторая цель была уничтожена на удалении в шесть километров при приближении к базе со стороны Средиземного моря на северо-западе.

Пострадавших нет. Имущество базы также осталось в целости, объект функционирует в плановом режиме.