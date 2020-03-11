Появилось видео уничтожения Турцией «Панциря» в Сирии

Опубликовано видео уничтожения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками. Соответствующая запись появилась в Twitter Clash Report.

Таким образом аккаунт отреагировал на опровержение Министерства обороны России, которое распространило агентство Sputnik. «Вы уверены?» — говорится в записи.

10 марта Минобороны назвало заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми «Панцирей» в Сирии преувеличенным. Так, основная часть ПВО сирийской армии, включая «Панцири», находится в районе столицы Сирии Дамаска. В идлибской зоне деэскалации располагалось всего четыре таких ЗРПК, два из них получили повреждения в результате авиаудара турецких ВВС и находятся на ремонте.

По данным Эрдогана, войска его страны смогли уничтожить «Панцири» в Идлибе благодаря боевым беспилотникам.

В конце февраля Clash Report публиковал видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» российского производства в северо-западной части Сирии. За день до этого Анкара сообщила, что уничтожила стоящие на вооружении армии Сирии ЗРПК и целый ряд другой военной техники с помощью массированного авиаудара. Воздушно-космические силы России ответили налетом на позиции протурецких боевиков.

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