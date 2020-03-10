Пентагон ответил на просьбу Эрдогана о поставках Patriot

США готовы продать Турции зенитные ракетные комплексы Patriot при условии, если она вернет России приобретенные у нее системы С-400. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, отвечая на просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о военной помощи, передает ТАСС.

Он отметил, что взгляды министра обороны США Марка Эспера на этот вопрос были ясны с того дня, когда он приступил к исполнению своих обязанностей.

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Ранее 10 марта специальный представитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что страна допускает возможность военной помощи Турции по линии НАТО в том случае, если Дамаск и Москва нарушат перемирие в провинции Идлиб.

6 марта Эрдоган запросил военную помощь у Вашингтона. Он заявил, что все еще рассчитывает на поставку американской стороной комплексов Patriot, уточнив, что Турция также будет использовать российские С-400, несмотря на возражения США.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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