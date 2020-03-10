США допустили военную помощь Турции в Идлибе

США допускают возможность военной помощи Турции по линии НАТО в том случае, если Сирия и Россия нарушат перемирие в Идлибе. Об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.

«Мы смотрим, что здесь может сделать НАТО», — сказал Джеффри репортерам на совместной конференции с послом США в Турции Дэвидом Саттерфилдом. Дипломат подчеркнул, что даже в случае нарушения договоренностей использование сухопутных войск НАТО в Идлибе исключено. Он также напомнил, что турецкому государству стоит уточнить свои позиции по поводу покупки российских систем ПВО С-400.

Ранее 10 марта глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил у НАТО дополнительной помощи в связи с ситуацией в Сирии. По его словам, разгоревшийся конфликт представляет угрозу для всей Европы.

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Ранее Эрдоган назвал основную цель присутствия турецких войск в Сирии. По его словам, это необходимо для скорейшего обеспечения территориальной целостности и политического единства Сирийской Арабской Республики (САР).

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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