Эрдоган назвал основную цель Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал основную цель присуствия турецких войск в Сирии. По его словам, это необходимо для скорейшего обеспечения территориальной целостности и политического единства Сирийской Арабской Республики (САР), передает РИА Новости.

«Наша единственная цель — создать условия, при которых 3,6 миллиона сирийских беженцев в Турции и 1,5 миллиона на приграничной с Турцией территории в Идлибе смогли бы безопасно вернуться в свои дома», — добавил Эрдоган.

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Он также сообщил, что Анкара потратила на прием сирийских беженцев 40 миллиардов долларов, в то время как страны Евросоюза предоставили Турции на эти цели лишь три миллиарда евро.

По словам турецкого лидера, Анкара никогда не пыталась вторгнуться в Сирию или аннексировать ее территорию.

Ранее 8 марта Эрдоган пригрозил односторонними действиями в районе сирийской провинции Идлиб в случае, если Россия откажется выполнять собственные обязательства по этой проблеме.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более 10 беспилотников, в том числе ударных.

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