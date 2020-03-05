Турция отправила 1000 бойцов спецназа для защиты беженцев

Турция отправила около 1000 бойцов спецназа, чтобы защитить беженцев на границе с Грецией. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.

Министр подчеркнул, что Анкара хочет помешать Афинам вытеснять нелегальных мигрантов обратно на турецкую территорию. Он напомнил, что полиция Греции применяла насилие и даже убила несколько человек. В Европе эту информацию отрицали.

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1 марта Афины выразили обеспокоенность в связи с потоком нелегальных мигрантов из Турции. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Турция пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.

На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границу, в том числе с помощью использования коктейлей Молотова.

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