Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Путин прокомментировал гибель турецких военных в Сирии
Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов
Подсчитан объем ненужного жилья в Москве
В Москве за два года откроют больше 30 станций метро 
Жительницу ЛНР приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Эрдоган поделился ожиданиями от переговоров с Путиным
Россиян научили выбирать розовое вино
Российским школьникам велели называть учителей господами
Голодные обезьяны напали на машину в поисках еды и попали на видео
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
Новости партнеров

Турция отправила 1000 бойцов спецназа для защиты беженцев

Перейти в «Мою Ленту»

Турция отправила около 1000 бойцов спецназа, чтобы защитить беженцев на границе с Грецией. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.

Министр подчеркнул, что Анкара хочет помешать Афинам вытеснять нелегальных мигрантов обратно на турецкую территорию. Он напомнил, что полиция Греции применяла насилие и даже убила несколько человек. В Европе эту информацию отрицали.

1 марта Афины выразили обеспокоенность в связи с потоком нелегальных мигрантов из Турции. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Турция пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.

На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границу, в том числе с помощью использования коктейлей Молотова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
İçişleri Bakanı Soylu: Geri itmeleri engellemek için Meriç sınırına bin özel harekat polisi getireceğiz
Беженцев начали отправлять в Европу за 12 евро
Австрия обвинила Турцию в использовании беженцев для атаки на ЕС
Греция опровергла слова Эрдогана об убийстве мигрантов на границе
Другие материалы рубрики
Мир11:45 4 марта

Суперпровал

Противники Трампа не могут договориться. Их разногласия помогут ему снова стать президентом
14:30Сегодня

Эрдоган поделился ожиданиями от переговоров с Путиным

14:16Сегодня

Сирийская армия отбила атаки боевиков и продвинулась вперед в Идлибе

13:07Сегодня

Индия вернула связь спорному штату спустя полгода

Мир00:02 1 марта
Биньямин Нетаньяху

«Что-то пойдет не так»

Израиль в политическом тупике: нового премьера выбрать не удается, а старого ждет суд
12:14Сегодня

ВКС России снова обвинили в гибели мирных жителей в Сирии

11:58Сегодня

Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию

11:23Сегодня

В Турции захотели оправдать обвиняемых в убийстве российского посла

Мир00:0328 февраля

«Мама сказала, что я девочка»

Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
11:20Сегодня

Россия прокомментировала испытания гиперзвукового оружия США

10:42Сегодня

Индонезия отправит зараженных коронавирусом на необитаемый остров

10:12Сегодня

Мадуро призвал женщин Венесуэлы родить по шесть детей

Россия
Сотрудник московской кофейни выбросил вещи пенсионерки из-за запаха
Президент Чеченской республики Джохар Дудаев во время приема граждан, 1991 год«Мы все были лохами, верили Дудаеву»
Идеолог отделения Чечни от России о войнах в республике, мафии и жестокости 1990-х
Кремль прокомментировал расследование убийства посла России в Турции
«Если человек адекватен — он изолирует сам себя»
Россиян силой отправляют в карантин и грозят полицией из-за коронавируса. Законно ли это?
Раскрыт формат переговоров Путина и Эрдогана в Москве
Автомобиль скорой помощи у здания инфекционной клинической больницы №1«Я пью шестнадцать таблеток в день»
Россиян закрыли на карантин вместе с зараженным коронавирусом. Что происходит внутри?
Каждая десятая убитая женщина в мире оказалась россиянкой
Все материалы
Мир
В Италии закрыли все школы и вузы из-за коронавируса
Суперпровал
Противники Трампа не могут договориться. Их разногласия помогут ему снова стать президентом
Испания отказалась считать законным секс без согласия
Биньямин Нетаньяху«Что-то пойдет не так»
Израиль в политическом тупике: нового премьера выбрать не удается, а старого ждет суд
Перечислены главные выводы из результатов «супервторника» в США
«Мама сказала, что я девочка»
Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
В Сирии обвинили должностных лиц США в незаконном проникновении в Идлиб
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко объяснил визит сына на концерт Face проукраинской позицией рэпера
Прекратил шатания
Лукашенко поменял отношение к Москве. Теперь в Белоруссии преследуют участников акций против России
На Украине отложили вопрос о судьбе закона о люстрации
Приграничное расстройство
Как Эстония хочет закрыть вопрос о границе с Россией ради безопасности НАТО
В Греции отпустили задержанного по запросу России экс-командира «Айдара»
Названа самая непопулярная церковь Украины
Все материалы
Экономика
Названа главная проблема Sukhoi SuperJet 100
Бывший соратник Обамы пересилил коронавирус
Спаси или сохрани
Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе?
В России решили выравнять тарифы на электроэнергию
Илон МаскБитва титанов
Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
Назван лучший шампунь
Бочонки раздора
Есть ли причины для беспокойства у участников российских государственных лотерей?
Все материалы
Силовые структуры
В колонии с полковником-миллиардером Захарченко заключенные устроили погром
«Он допустил роковую ошибку»
 
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Российский подросток застрелил отца-тирана
«Обирали и контрактников, и молодых офицеров»
Бандиты вымогали деньги у сослуживцев Шамсутдинова. Их зарплаты шли в воровской общак
Сослуживца Шамсутдинова осудили за дедовщину в воинской части
Все материалы
Наука и техника
Nokia покинет генеральный директор
Великое надувательство
Как Первая мировая война уничтожила летающих гигантов: триумф и закат германских цеппелинов
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Конец инопланетянам
Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Дыры в «Союзах» заделают салфетками и клеем
Статуя Большого сфинкса на западном берегу Нила в Гизе«Они оказались совершенно беззащитными»
Пирамиды Египта простояли тысячи лет, но скоро могут погибнуть. Что им угрожает?
Названа главная причина развития человечества
Все материалы
Спорт
Тихонов ответил Губерниеву на слова о «стукачке» российского биатлона
Полет шершней
Сенсационное поражение «Ливерпуля» и жаркое португальское дерби — главные события тура АПЛ
Губерниев рассказал о «стукачке» в российском биатлоне
Григорий РодченковРодченков подтвердил подлинность своих подписей
Его показания остаются ключевым обвинением в деле российских биатлонисток
Боец UFC Волков анонсировал «большой бой»
Место крушения«Словно взорвалась бомба»
Лучшие фигуристы Америки погибли в авиакатастрофе. Причины крушения остаются загадкой уже 60 лет
Российская биатлонистка ощутила пустоту после разбирательств с МОК
Все материалы
Культура
Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo
«Каждый из нас иногда ощущает себя чужаком»
Как режиссер фильмов об итальянской мафии стал одержим историей деревянной куклы
Асмус уподобилась Харламову и начала есть 18 раз в день
Заговор против Америки
Главные сериалы марта: бунт роботов, тайны космоса и самое опасное животное
Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала о пережитых в 12 лет домогательствах
Little Big представит Россию на «Евровидении»
Они прославились песнями про секс с медведем, а теперь выступят перед всем миром
Бывшая жена Вайнштейна начала встречаться со звездой «Пианиста»
Все материалы
Интернет и СМИ
Названы способы распознать письма от мошенников в почте
Катерина ДиденкоНа вечеринке российской блогерши в бане погибли три человека
Эксперименты с сухим льдом в бассейне закончились для гостей трагедией
Организовавшая смертельную банную вечеринку блогерша пришла на «Пусть говорят»
«Это ужасная и тяжелая жизнь»
Популярная российская юмористка — о женщинах в стендапе и шутках про маленький член
Конфликт российского блогера-гея с соседом попал на видео
Удушающий прием
Как лучшие фотографы мира превращают человеческую боль в искусство
Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда
Все материалы
Ценности
Мать самой красивой женщины в мире вышла на подиум с дочерью
Рианна в платье от Adam Selman на церемонии CFDA Awards 2014«Любовь к русским дизайнерам — это тренд»
Почему голливудские знаменитости пристрастились к одежде из России
Самая молодая миллиардерша обула двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей
Девушку заблокировали в Tinder из-за слишком привлекательной внешности
Юрий Андропов на трибуне мавзолея В.И. Ленина, 1983 годСамый закрытый генсек СССР
Дешевая водка на прилавках и самовар в спальне: как жил Юрий Андропов
Dolce & Gabbana позвали на показ девушку из Таджикистана
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Все материалы
Из жизни
203-килограммовый геймер похудел вдвое и стал инструктором по личностному росту
Улика из океана
Акула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
«Мириться с жизнью помогал только антидепрессант»
Москвичка перебралась на Кипр. Вместо райского острова ее ждали грязь, жестокость и сколопендры
Мужчина утопил машину в реке через десять минут после экзамена по вождению
Промо
Свободное плавание
Как бросить все, уйти из офиса и разбогатеть
Питон длиной два метра заполз в дом скупых супругов и напугал их
Другая жизнь
Как молодежь бросает учебу, работу и квартиры в попытке убежать от усталости
Все материалы
Найден идеальный 36-летний ВАЗ-2106 с минимальным пробегом
Лучшие тюнинг-проекты месяца: февраль 2020
Обвес из России для McLaren, новый G-Class с деревянным полом и еще шесть самых ярких доработок
Самая дорогая Lada XRay Cross получит «Яндекс.Авто»
Видео: тест-драйв Kia Seltos
Знакомимся с кроссовером, который заставит нервничать Крету, Kaptur и Qashqai
У МКАД появится платный дублер
Обновленный Mercedes-Benz E-Class и его AMG-версия: подробности
Самые важные и интересные факты об обновленном седане, универсале и «заряженной» версии Е 53
Новый бэтмобиль сделали похожим на американский маслкар
Все материалы
Дом
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Жители США проснулись в обледеневших домах
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Российские коммунальщики спрятали снег под припаркованные автомобили
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Путин обсудит реализацию нацпроекта с правительством
На Сахалине появится первый виртуальный концертный зал
Ингушетия получила 250 миллионов рублей на создание первого технопарка
Все материалы