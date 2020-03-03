Греция опровергла слова Эрдогана об убийстве мигрантов на границе

Греческие пограничники не стреляли в нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь турецко-греческую границу. Такое заявление сделал официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас в своем Twitter.

«Это не более, чем грубая и преднамеренная дезинформация, "фейк ньюс"», — опроверг Петсас слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее тот заявлял, что греческие пограничники убили двух мигрантов при попытке пересечь границу, передает РИА Новости. Издание Daily Sabah также писало об убийстве сирийского беженца полицейскими Греции.

Материалы по теме Сирийская армия атаковала турецкие войска в провинции Идлиб Анкара призывает на помощь НАТО. Российские фрегаты взяли курс к берегам Сирии

1 марта Афины выразили обеспокоенность в связи с нелегальными мигрантами. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры. Как рассказал Петсас, власти Турции направляют и поощряют перемещение нелегальных мигрантов.

29 февраля Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Он указал, что Турция уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне на северо-западе Турции, граничащей с Грецией. На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



