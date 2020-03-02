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Полиция в Греции убила сирийского беженца

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Греческие полицейские, патрулирующие границу с Турцией, убили сирийского беженца, когда тот пытался проникнуть на территорию европейской страны. Об этом пишет Daily Sabah.

Ахмед Абу Эмад получил огнестрельное ранение, в результате которого скончался утром 2 марта. Тело убитого доставили на территорию Турции.

Эмад был одним из тысяч беженцев, стремящихся пересечь границу в надежде начать новую жизнь в Европе.

Накануне, 1 марта правительство Греции выразило обеспокоенность в связи с нелегальными мигрантами. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры. Как рассказал официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас, власти Турции направляют и поощряют перемещение нелегальных мигрантов.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Он указал, что Турция уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне на северо-западе Турции, граничащей с Грецией. На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границы.

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