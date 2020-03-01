Турция пропустила в Евросоюз более 100 тысяч беженцев

Турция пропустила в страны Евросоюза через свои границы более 100 тысяч беженцев. Об этом в Twitter сообщил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

«По состоянию на 19:40 число беженцев, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 100 577 человек», — написал он.

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Накануне, 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев. При этом он подчеркнул, что Анкара уже не закроет свои двери.

Ранее в феврале Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии опроверг информацию о сотнях тысячах мирных жителей, бежавших к сирийско-турецкой границе из-за обострения ситуации в провинции Идлиб. По данным организации, все основные транспортные артерии на севере провинции в течение последних нескольких недель функционируют в обычном режиме.

В середине марта 2016 года ЕС и Турция согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции.

По суше Турция из стран Евросоюза граничит с Болгарией и Грецией.

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