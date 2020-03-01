В Европе заявили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас, передает РИА Новости.

По его словам, власти Турции направляют и поощряют перемещение нелегальных мигрантов. Более того, Анкара сама стала перевозчиком мигрантов, считает Петсас. «Собравшиеся люди насильно пытаются проникнуть на территорию Греции», — рассказал он, указав, что страна ясно дала понять, что проход им не разрешен.

Петсас отметил, что из-за своего скоординированного и массового характера такое перемещение людей не имеет ничего общего с международным правом убежища, которое касается только отдельных дел. «Собравшиеся лица используются Турцией в качестве пешек для оказания дипломатического давления», — заключил он.

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Ранее турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Евросоюза через свои границы более 100 тысяч беженцев.

29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев. При этом он указал, что Турция уже не закроет свои двери.

В середине марта 2016 года Турция и Евросоюз согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции.

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