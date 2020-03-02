Мигранты заставили детей плакать ради попадания в Европу

Мигранты на границе Турции и Греции намеренно причиняли вред детям, чтобы заставить их плакать и попасть в Европу. Видео с места событий опубликовала в своем Twitter активистка американской организации RAIR Foundation Эми Мек.

По ее словам, мужчины специально держат детей над костром, чтобы те испугались и заплакали, а затем такими их запечатлели европейские СМИ. Мигранты также надеются, что с несовершеннолетними они смогут пересечь границу. «Торговцы людьми привозят этих детей в Европу, а джихадисты и представители "фейкньюс" используют их, чтобы вызвать жалость у людей», — утверждает Мек.

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Ранее в сети появлялись видео того, как нелегальные мигранты на границе между Грецией и Турцией забрасывают посты пограничников и полицейских коктейлями Молотова.

Правительство Греции выразило обеспокоенность в связи с прибывающими к греко-турецкой границе нелегальными мигрантами. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. По словам главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, Анкара пропустила в страны Европы более 100 тысяч человек.

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