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ВКС России активизировались в Идлибе

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Фото: Илья Наймушин / Reuters

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.

Российская авиация не наносила удары, однако с начала этой недели ВКС увеличили свое присутствие в воздушном пространстве на Идлибом.

Помимо самолетов активизировались российские беспилотные летательные аппараты над шоссе M4, соединяющим Алеппо и Латакию. По информации издания, в этой части Сирии боевики чаще всего мешают патрулированию российских военных.

Источник агентства сообщил 7 апреля, что ВКС провели на этой неделе разведывательные полеты, чтобы проследить за боевиками в различных частях Идлиба.

7 марта сообщалось, что два российских самолета пролетели над территориями сирийских провинций Идлиб и Алеппо, ничего не разбомбив.

Террористы в Сирии не раз пытались сорвать турецко-российское патрулирование в провинции Идлиб. 25 марта исламисты взорвали мост, в результате чего остановилось движение по трассе М4.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб.

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