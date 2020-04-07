ООН не нашла вины России в ударах по мирным жителям в Сирии

ООН в своем новом докладе, обнародованном в понедельник, 6 апреля, обвинила правительство Сирии и его союзников в совершении вооруженных атак на гражданские позиции в провинции Идлиб. Однако в документе не упоминается Россия, являющаяся ключевым политическим и военным союзником сирийского президента Башара Асада, пишет The Guardian.

Комиссия провела расследование семи вооруженных атак в Сирии, целью которых стали такие объекты, как госпитали и школа. В заключении она установила, что пять из них были совершены правительством Сирии и/или его союзниками. Тем не менее, Россия не фигурирует в докладе как организатор и виновник авиаударов по мирным жителя.

Сообщается, что о своем недовольстве результатами доклада ООН заявила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). По информации издания, группа выразила свое разочарование в связи с отказом назвать Россию ответственной за действия сирийского правительства.

ООН также зарегистрировала координаты всех мест, ставших объектами нападений, в свою систему по устранению конфликтов; эта информация была передана в распоряжение Москвы и других воюющих сторон для предотвращения атак, пишет The Guardian.

В прошлом месяце комиссия ООН по Сирии представила доклад, в котором обвинила Воздушно-космические силы (ВКС) России в нанесении неизбирательных ударов по населенным пунктам в Идлибе, что является военным преступлением. По мнению комиссии, действия российских военных нарушили гражданские права сирийцев, в том числе детей, в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг все обвинения со стороны комиссии.

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