Самолеты ВКС России пролетели над Идлибом и ничего не разбомбили

Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России пролетели над территориями сирийских провинций Идлиб и Алеппо, ничего не разбомбив, сообщает The Syrian Observatory for Human Rights со ссылкой на источники.

По их словам, маршрут полета пролегал в небе над западной частью Алеппо и севером Идлиба. В другой публикации отмечается, что осторожное спокойствие в этом регионе наблюдается на протяжении последних 40 часов.

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В Минобороны России между тем сообщили, что российские и турецкие военные за последние сутки зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, вступившего в силу с полуночи 6 марта, передает «Интерфакс».

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам при активной поддержке ВКС России удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов, в связи с чем Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков. За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных.

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