Террористы в Сирии взорвали мост и остановили движение по стратегической трассе

Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Сирии взорвали мост, в результате чего остановилось движение по стратегической трассе M4. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что взрыв произошел около горного перевала Джиср-эш-Шугур. В результате был перекрыт проезд по трассе возле населенного пункта Эль-Кфейр. Отмечается, что эта диверсия была направлена на срыв российско-турецкого патрулирования.

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Ранее сообщалось, что в так называемой «зоне Путина — Эрдогана» в сирийской провинции Идлиб, где по договоренности президентов России и Турции действует режим прекращения огня, начались бедствия — в регионе резко ухудшились погодные условия.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

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