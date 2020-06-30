Помпео попросил боевиков «Талибана» не убивать американских граждан

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с одним из лидеров террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ). Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Помпео в ходе беседы с заместителем главы движения, муллой Абдулом Гани Барадаром призвал боевиков выполнять заключенное между США и «Талибаном» соглашение, в том числе не совершать атаки на американских граждан.

Переговоры состоялись после публикации газетой The New York Times материала, где утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане. По данным издания, речь идет о гибели трех морских пехотинцев США в апреле 2019 года при взрыве автомобиля в Афганистане

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

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