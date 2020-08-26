Инициативу США в Совбезе ООН посчитали ничтожной

Отказ Совета Безопасности (СБ) ООН восстановить санкции против Ирана указал на ничтожность инициативы США. Об этом заявило Министерство иностранных дел России, передает ТАСС.

Согласно комментарию ведомства, многие члены Совбеза ООН ясно дали понять, что они не признают право США инициировать процесс восстановления санкций в отношении Ирана в рамках резолюции 2231. МИД отметило, что американской стороне указали на юридическую и процедурную ничтожность ее действий, которые никоим образом не связаны с поддержанием международного мира и безопасности. Российские дипломаты также добавили, что инициатива США не имеет никаких перспектив и последствий.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что большинство членов Совбеза ООН отказались поддержать США в попытке восстановить санкции против Ирана. Небензя отметил, что США стали единственным членом Совбеза ООН, который считает, что вправе запустить процедуру восстановления антииранских санкций. При этом представители Франции и Германии в СБ ООН заявили о незаконности действий США в отношении Ирана.

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.