Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что последние шаги администрации США свидетельствуют об их стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами. Такое мнение он выразил в интервью на телеканале «Россия», передает РИА Новости.

По его словам, о такой позиции Вашингтона наглядно свидетельствуют применяемые им экстерриториальные санкции. Лавров объяснил, что когда США считают, что Китай представляет угрозу, поскольку слишком много продает США и слишком мало покупает, Вашингтон вводит ограничения на импорт из КНР.

Кроме того, по словам Лаврова, когда США считают, что Иран «плохо себя ведет, хотя и выполняет все договоренности» в рамках иранской ядерной программы (СВПД), то вводятся санкции против Ирана.

Глава МИД России заметил, что это относится и к Венесуэле. Как указал Лавров, когда США считают, что президент латиноамериканской страны Николас Мадуро «заслуживает наказания», они объявляют санкции против него. «А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которых США хотят изолировать», — заключил министр.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео позднее сообщил, что страна восстановит санкции против Ирана в течение 30 дней. Также снова вступит в силу требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащение урана.