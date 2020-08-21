США отказались требовать присутствия Китая на переговорах о разоружении

США больше не требуют присутствия Китая на переговорах по ядерному разоружению с Россией. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает Axios.

По его словам, Москва хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и Вашингтон в целом не против это сделать, если российская сторона поддержит выработку более амбициозной договоренности. Он отметил, что соглашение должно предусматривать более строгие инспекции и охватывать все ядерное оружие, включая новые российские системы меньшей дальности.

В то же время Биллингсли указал, что договор должен сдерживать Китай, который лишь наращивает свой потенциал. Однако в этом вопросе «произошел сдвиг», и США отказались требовать присутствия Пекина на переговорах. Взамен Вашингтон хочет заключить с Москвой соглашение, а затем оказывать давление на Пекин, чтобы он присоединился к сделке.

Спецпредставитель добавил, что до любого соглашения еще все равно далеко, а мяч сейчас «на стороне России», от политической воли которой и зависит возможность его заключения. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно отмечала, что приоритеты сторон отличаются и у Москвы также есть свои требования к Вашингтону.

Переговоры по вопросу ядерного разоружения возобновились в Вене на этой неделе. На них стороны обсуждают возможность продления договора СНВ-3.

Ранее в августе Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Москвой по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой.

В июне Россия и США в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru