Трамп назвал крупнейшую проблему в мире

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, в России очень хотят заключить с Соединенными Штатами соглашение о ядерных вооружениях, и именно поэтому сейчас две страны работают над этим. Он заявил, что это самая большая проблема в мире сегодня. Трамп также добавил, что он рад тому, что Россия не будет медлить в данном вопросе.

Ранее Трамп оценил ход переговоров между Россией и США по ядерному разоружению. По его словам, переговоры на эту тему идут очень хорошо, и обе стороны напряженно работают над оружейным договором.

22 июня Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

В результате стороны договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.