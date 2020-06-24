США обозначили условия для продления ядерного договора с Россией

Соединенные Штаты готовы к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при определенных условиях. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает ТАСС.

Он согласился с позицией Москвы о том, что договор должен быть многосторонним. «Наше определение для "многостороннего" может быть несколько иным, но принцип остается тем же», — сказал он, отметив, что Россия хочет включить Францию и Великобританию, а США настаивают на включении в документ Китая.

Кроме того, Биллингсли указал на режим проверки выполнения условий ДСНВ и вызывающее «серьезную обеспокоенность поведение России».

Ранее 24 июня газета Wall Street Journal выяснила, что президент США Дональд Трамп может согласиться продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая. При этом источник выразил сомнения, что такие требования главы государства будут окончательными.

22 июня Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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