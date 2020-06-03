Кремль отреагировал на желание Трампа ядерного пакта с Россией

Министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости желание президента США Дональда Трампа ядерного пакта с Россией.

Ранее в среду американский лидер объявил, что хочет ядерного пакта с Россией.

7 мая президент США после телефонного разговора с российским коллегой заявил, что Вашингтон и Москва хотят достичь договоренностей по контролю над вооружениями.

Спустя два дня спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что для продления СНВ-3 необходимо участие Пекина. Между тем в России сомневаются, что ракетный договор будет продлен.

Ранее о перспективах заключения двустороннего соглашения об ограничении ядерных арсеналов Трамп говорил в августе 2019 года. Тогда он отмечал заинтересованность в этом процессе российского руководства.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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