США заявили об испытании Россией ракеты против спутников

Россия провела испытание ракеты, которая может сбивать спутники с орбиты. Об этом заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд, передает CNBC.

По его словам, тест — «еще один пример того, что угрозы космическим системам американцев и из союзников реальны, серьезны и растут». Реймонд также назвал испытание «еще одним доказательством лицемерной пропаганды России в вопросе контроля над космическим оружием». Он считает, что предложения Москвы направлены на ограничение возможностей США в космосе, хотя сама она явно не намеревается прекращать свои программы.

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«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости. В Пентагоне отметили, что оно прошло вскоре после того, как пара российских космических кораблей приблизилась к американскому разведывательному спутнику. Реймонд при этом указал, что подобные маневры могут создать опасную ситуацию в космосе.

По данным командования, российская ракета способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. CNBC отмечает, что речь идет о системе «Нудоль», последнее испытание которой прошло в декабре 2018 года. Система A-235 «Нудоль» предназначена (по разным данным) для перехвата объектов на высотах от 50 до 1000 километров.

Ранее 16 апреля также сообщалось, что США заподозрили Китай в тайном проведении ядерных испытаний. В докладе Госдепартамента указывается, что Пекин поддерживал высокий уровень деятельности на Лобнорском полигоне ядерных испытаний в течение всего 2019 года.

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