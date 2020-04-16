США заподозрили Китай в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду Госдепартамент. Об этом сообщает РИА Новости.

В докладе указано, что Китай поддерживал высокий уровень деятельности на Лобнорском полигоне ядерных испытаний в течение всего 2019 года. Также указывается, что у США вызвали обеспокоенность возможные приготовления Китая к круглогодичному использованию Лобнорского полигона, использование взрывоизолирующих помещений.

Кроме того, Госдеп указал на широкие земляные работы в Лобноре и отсутствие транспарентности по ядерным испытаниям. «В том числе и частая блокировка данных со станций международной мониторинговой сети», — отмечается в докладе.

В ведомстве отметили, что все эти факторы «вызывают обеспокоенность» относительно того, соблюдает ли Китай стандарт «нулевого уровня», которого придерживаются в моратории на ядерные испытания США, Великобритания и Франция.

В сентябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил США в желании возобновить ядерные испытания. Он выразил мнение, что действия Вашингтона — а именно отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и торпедирование Договора по ПРО — способны разрушить всю сложившуюся систему межгосударственных отношений в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был заключен в 1996 году. Однако ряд стран, в том числе США и Китай до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, имеющие ядерное оружие, добровольно обязались не проводить таких испытаний.

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