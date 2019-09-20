США уличили в желании возобновить ядерные испытания

Москва видит в американских СМИ признаки начала информационной кампании для отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его мнению, последние действия Вашингтона — а именно отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и торпедирование Договора по ПРО — способны разрушить всю сложившуюся систему межгосударственных отношений в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями.

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Также глава российской дипломатии указал на отсутствие внятных перспектив у Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. США до сих по не выразили позицию по планам после февраля 2021 года, когда срок действия документа подойдет к концу. А поскольку Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний так и не был ратифицирован США, исходя из политики Вашингтона, будущее и этого важнейшего для международного мира и безопасности документа становится под вопрос, уверен Лавров.

18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени (19 августа в 00:30 по московскому) Министерство обороны Соединенных Штатов провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии (США) летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которые были бы запрещены ДРСМД, если бы соглашение действовало на тот момент.

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