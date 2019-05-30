В Кремле отреагировали на ядерные обвинения США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные американской стороны о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 30 мая.

Представитель Кремля отметил, что внешнеполитическое ведомство уже прокомментировало эту информацию.

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Накануне глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли допустил, что Россия «не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности».

В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене указали на недопустимость подобных обвинений.

Россия придерживается моратория на ядерные испытания почти 30 лет. Договор о всеобъемлющем запрещении таких испытаний ратифицировали 183 государства, включая РФ. США, Китай, Израиль, Иран и Египет по-прежнему не ратифицировали его. Документ был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году.

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