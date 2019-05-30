В Кремле отреагировали на ядерные обвинения США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные американской стороны о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 30 мая.
Представитель Кремля отметил, что внешнеполитическое ведомство уже прокомментировало эту информацию.
Накануне глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли допустил, что Россия «не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности».
В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене указали на недопустимость подобных обвинений.
Россия придерживается моратория на ядерные испытания почти 30 лет. Договор о всеобъемлющем запрещении таких испытаний ратифицировали 183 государства, включая РФ. США, Китай, Израиль, Иран и Египет по-прежнему не ратифицировали его. Документ был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году.