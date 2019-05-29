Россия ответила на обвинения США в проведении ядерных испытаний

В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене прокомментировали обвинения США в проведении запрещенных ядерных испытаний. Слова постпреда Михаила Ульянова приводит РИА Новости.

«Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично», — сказал дипломат.

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Он отметил, что подобные бездоказательные обвинения в адрес Москвы звучали и после отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, Ульянов напомнил, что американская сторона ранее решила перевести свои полигоны в состояние готовности к возможному проведению ядерных испытаний. «Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию», — добавил он.

Ранее 29 мая глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в проведении запрещенных международными договорами ядерных испытаний.

Согласно Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО) подобного рода испытания должны быть запрещены. Документ подписали и ратифицировали 183 государства, в том числе Россия, однако не подписали Индия, Пакистан, Северная Корея. США, Китай, Израиль, Иран и Египет договор подписали, но не ратифицировали — в итоге он в силу не вступил. Кроме того, Москва и Вашингтон связаны Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который оставляет возможность проводить испытания под землей.

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