В России спрогнозировали будущее ракетного договора

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков спрогнозировал будущее Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в эфире программы «Большая игра», пишет РИА Новости.

По мнению политика, администрация президента США Дональда Трампа позволит истечь сроку действия ракетного договора. «Поэтому мы все должны задуматься над тем, какова роль Республиканской партии в США, и какова ее ответственность за происходящее», — сказал он.

Рябков добавил, что Республиканская партия США предпринимает все усилия, чтобы разрушить режимы и договоренности в области контроля над вооружениями. Кроме того, политик считает, что администрация американского лидера заинтересована использовать Россию, чтобы втянуть в переговоры Китай.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что для продления СНВ-3 Москва должна убедить Китай также «сесть за стол переговоров». Он пояснил, что одна из основных проблем с новым Договором о СНВ заключается в том, что в нем не участвует Пекин.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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