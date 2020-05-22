Россия рассказала о нарушении США Договора по открытому небу

МИД России получил от США уведомление о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Он сообщил, что американская сторона направила Москве официальную ноту. При этом, по словам Рябкова, США сами являются грубыми нарушителями договора, а претензии Вашингтона ни на чем не основаны. Россия же привержена ДОН и будет работать над его сохранением, добавил замминистра.

«Условия, которые США нам выдвинули, абсолютно неприемлемы, категорически неприемлемы. Они бессмысленны, лишены каких-либо оснований», — отметил Рябков, передает РИА Новости.

21 мая стало известно о решении США выйти из Договора по открытому небу. В госдепартаменте пояснили, что оно вступает в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. В Белом доме заявляли, что Россия во время полетов над США в рамках соглашения якобы следила за местонахождением Трампа.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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