В США оценили вероятность выхода из ракетного договора

В США оценили вероятность выхода государства из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает ТАСС.

По его мнению, Вашингтон не намерен выходить из ракетного договора. О'Брайен подчеркнул, что США планируют добросовестно вести переговоры с россиянами о контроле над ядерными вооружениями. Он добавил, что в ближайшее время Россия и Соединенные Штаты проведут полноценные консультации по этому вопросу, и американская сторона испытывает «острожный оптимизм».

Помощник по национальной безопасности добавил, что США хотели бы видеть в договоре и Китай, но сначала начнут переговоры с Россией.

21 мая сообщалось о решении США выйти из Договора по открытому небу. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. В госдепартаменте пояснили, что решение вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, 22 мая.

Договор по открытому небу, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Соглашение СНВ-3 вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются ограничить числа ядерных боезарядов и стратегических носителей.

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