Американский президент Дональд Трамп оценил переговоры России и США по ядерному разоружению. Его слова на пресс-конференции в Белом доме передает ТАСС.

Трамп отметил, что на данный момент страны работают над оружейным договором. «Это очень большое дело (...) Но мы напряженно работаем», — подчеркнул он. По его словам, переговоры на эту тему идут очень хорошо.

22 июня Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

В результате стороны договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!