Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию

Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран. Детали переговоров раскрыл источник газеты «Коммерсантъ».

По его данным, стороны договорились создать группы по вопросам безопасности, доктриальным вопросам и проблемам транспарентности и верификации. «Если позволит эпидемиологическая ситуация, они встретятся в очном формате начиная с середины июля, предположительно, в Вене», — сказал собеседник издания.

Он уточнил, что первая группа займется безопасностью космоса. Речь идет не только о вопросе появления вооружений в космосе, но и о «целом ряде других крупных сюжетов».

Вторая группа сфокусируется на концепциях применения ядерного оружия. «То, что американцы в эту группу подтягивают вопросы, связанные с, как они формулируют, "ядерными боезарядами без категорирования по стратегическим и нестратегическим", нам известно. Но знание этого факта не означает, что мы готовы обсуждать эти вопросы», — отметил источник. По его словам, Москва готова к обсуждению с Вашингтоном своих тактических арсеналов, но с одним условием: США должны вывести ядерное оружие из Европы и прекратить практику проведения совместных ядерных миссий.

Третья группа займется вопросами транспарентности и верификации — это один из наиболее проблемных блоков, где существуют серьезные расхождения в подходах. «Вашингтон склонен смотреть на проблематику верификации вне зависимости от того, будут ли новые договоренности в ракетно-ядерной сфере или их достижение окажется невозможным», — пояснил собеседник «Коммерсанта».

22 июня Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

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