Бывший госсекретарь заявил об утрате США роли лидера свободного мира

Политика нынешнего президента США Дональда Трампа привела к тому, что Вашингтон утратил роль лидера свободного мира. Об этом в ходе брифинга заявил бывший госсекретарь США Джон Керри. Его слова передает ТАСС.

«Наступил момент, когда в результате дефицита честности у Трампа, дефицита реальной внешней политики и дефицита знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера, США впервые на моей памяти оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира», — заявил Керри.

Он также отметил, что мир сталкивается с большим количеством кризисов, которые затрагивают безопасность США. В частности, он упомянул о «состоянии неопределенности» относительно российского-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

По словам бывшего госсекретаря, роль лидера свободного мира сейчас пытаются выполнить Франция или Германия, однако США на этой позиции нельзя заменить. Трамп не подготовлен и не способен решить проблемы, которые стоят перед современным миром, считает Керри.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. В Вашингтоне указывали, что согласятся продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что Пекин примет участие в трехсторонних переговорах, только если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.