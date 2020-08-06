США заявили о прогрессе в переговорах с Россией по контролю над вооружениями

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по контролю над вооружениями. Его слова передает ТАСС.

По словам Помпео, в последние месяцы велась усердная работа над проведением диалога между тремя странами с наиболее крупным арсеналом ядерного оружия — США, Россией и Китаем. «Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи», — сообщил он.

Госсекретарь также выразил надежду на проведение еще одной встречи с российской стороной в ближайшее время. Помимо этого, он понадеялся на участие Китая в переговорах. «Мы надеемся, что Россия призовет их участвовать», — заявил Помпео.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США.

В Вашингтоне указывали, что согласятся продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что Пекин примет участие в трехсторонних переговорах, только если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.