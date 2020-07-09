Россия поддержала отказ Китая от переговоров о контроле над вооружениями

Россия уважает решение Китая отказаться от участия в переговорах о контроле над вооружениями. Об этом заявил посол страны в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Китайская позиция кристально чиста: Китай не готов присоединяться к переговорам по контролю над вооружению», — отметил глава дипмиссии, добавив, что Москва не будет оказывать давление на Пекин.

Для России приоритетом остается подключение к процессу ядерного разоружения Великобритании и Франции, напомнил посол. «Почему? (..) они державы ядерного клуба, члены НАТО, и, конечно, мы очень обеспокоены тем, чем НАТО занимается в непосредственной близости к территории России», — заключил Антонов.

8 июля директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай примет участие в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с США и Россией, если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.

В США указывали, что согласятся продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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