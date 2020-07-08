Китай назвал условие для участия в переговорах о контроле над вооружениями

Китай примет участие в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с США и Россией, если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР. Такое условие назвал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Его слова приводит РИА Новости.

«США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая», — заявил Цун.

Ранее США назвали три условия для продления договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Издание Wall Street Journal со ссылкой на источник из числа официальных представителей сообщало, что президент США Дональд Трамп может согласиться продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.

22 июня Россия и США обсудили в Вене продление СНВ-3. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!