Лавров заявил о решении США выйти из договора по ядерным вооружениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о решении США выйти из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает РИА Новости.

«Судя по всему, решение не продлевать этот договор (СНВ-3) в США уже принято», — отметил глава внешнеполитического ведомства. Он считает, что доказательством этому служит настойчивость Вашингтона в желании подключить к участию в договоре по ядерному контролю Китай. Кроме того, США выдвигают условия о включении в разговор новейшие российские вооружения, что «означает стучаться в открытую дверь», указал Лавров.

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Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. В Вашингтоне указывали, что согласятся продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что Пекин примет участие в трехсторонних переговорах, только если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По условиям соглашения, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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