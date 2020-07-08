Ядерные арсеналы Китая и США сравнили

Ядерный арсенал США превышает ядерный арсенал Китая в 20 раз, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Его слова приводит РИА Новости.

Цун отметил, что американская сторона планирует увеличить этот разрыв. По его словам, Вашингтон собирается инвестировать в расширение ядерного арсенала 500 миллиардов долларов в следующие 10 лет и 1,2 триллиона в следующие 30 лет. «Просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах [о контроле над вооружениями] — это ничто иное как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования», — сказал дипломат.

Ранее Фу Цун заявил, что Китай примет участие в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с США и Россией, если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.

22 июня Россия и США обсудили в Вене продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!