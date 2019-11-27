Россия сделала предложение США по последнему ракетному договору

Россия предложила США продлить договор в сфере стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет, однако Вашингтон пока не готов подключаться к этой дискуссии. Такое заявление сделал заместитель иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы предложили США продлить договор на предусмотренный в нем пятилетний срок или, если в силу каких-то причин это некомфортно для американской стороны, то на менее продолжительный срок», — сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что США пока не готовы включиться в предметную дискуссию по этому вопросу.

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Ранее в ноябре постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия не хотят заключать этот договор с Россией и США, что предлагала им сделать Москва.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По условиям соглашения, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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