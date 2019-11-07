Россия потребовала сократить ядерное вооружение Великобритании и Франции

Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без участия Великобритании и Франции. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Москва выступает за привлечение Лондона и Парижа в договор о контроле над вооружениями. При этом Ермаков отметил, что США могут вести такой диалог с Китаем, и в случае успеха, Россия поддержит это. При этом представитель МИД выразил мнение, что «насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится».

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22 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия расширяет свой ядерный арсенал для противостояния США. Эспер считает, что именно с этим связан взрыв на военном полигоне в Архангельской области, произошедший 8 августа. Он заявил, что при продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно учитывать все новое оружие, которое разрабатывает Москва.

До этого президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили, в частности, возможность продления СНВ-3 и заключения аналогичного соглашения между США, Россией и Китаем.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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