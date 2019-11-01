Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Полковник ФСБ признал себя миллиардером
Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти
В России захотели штрафовать водителей машин с иностранными номерами
Россиянин два года проходил с куриной костью в бронхах
Эксперимент с самозанятыми распространят на всю Россию
В Донбассе сорвалось разведение сил на очередном участке
«Ценный свидетель» по делу МН17 заявил об обещанном ему «домике в Голландии»
Москвичам посоветовали не ждать зиму 
Жирафа лягала львицу и случайно убила собственного детеныша
В российском лесу нашли машину с водителем без головы
Новости партнеров

Российские «Посейдоны» и «Кинжалы» оказались вне договора с США

Перейти в «Мою Ленту»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»

Три российских системы вооружения не подходят под Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США. Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев, передает «Интерфакс».

По его словам, под действие соглашения не попадают беспилотный подводный аппарат «Посейдон», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и крылатая ракета практически неограниченной дальности «Буревестник». «Они к сфере договора СНВ никакого отношения не имеют», — сказал Леонтьев.

В то же время в договор вписываются ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», отметил замдиректора. Он указал, что их легко внести в список. «Для этого прописан соответствующий порядок, соответствующая процедура, начиная с появления прототипа и до принятия на вооружение», — цитирует дипломата ТАСС.

Леонтьев подчеркнул, что Россия готова вести переговоры с Соединенными Штатами о контроле за новыми типами вооружений. «Но для этого нужны подходящие площадки. В том, что касается США, это [может обсуждаться] в рамках стратегического диалога», — сказал он.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м, срок его действия составляет 10 лет. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия воззвала к голосу разума Европы из-за ракет
Россия поведала о главной опасности отмены ДРСМД
США рассказали о сокращении ядерного арсенала России
Россия рассказала об угрозе краха еще одного ракетного договора с США
Другие материалы рубрики
Мир00:1631 октября

Средиземье превыше всего

Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
14:56Сегодня

Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти

14:21Сегодня

Россия поспорила с США о разжигании протестов в Чили

12:55Сегодня

Раскрыт мотив указавшего на местоположение аль-Багдади шпиона ИГ

Мир00:0128 октября

«Русские отступили, а мы проиграли»

Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
12:43Сегодня

Россия заявила об отсутствии подтверждения смерти аль-Багдади

12:38Сегодня

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

12:13Сегодня

Трамп пообещал в прямом эфире зачитать разговор с Зеленским

Мир00:0626 октября

«Рыбалка в разгар апокалипсиса»

Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
11:15Сегодня

Израиль заставил свои посольства работать

10:24Сегодня

Россия отреклась от военного союза с Китаем

09:11Сегодня

Турция передала России сирийских пленных

Россия
Россиянин два года проходил с куриной костью в бронхах
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Пьяная россиянка угрожала врачу ножницами, украла телефон и вылезла в окно
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Россиянам пообещали «розовую» зиму
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Россиянам объяснили работу закона о пиве на стадионах
Все материалы
Мир
Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Россия поспорила с США о разжигании протестов в Чили
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Российские «Посейдоны» и «Кинжалы» оказались вне договора с США
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Раскрыт мотив указавшего на местоположение аль-Багдади шпиона ИГ
Все материалы
Бывший СССР
В Донбассе сорвалось разведение сил на очередном участке
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
«Ценный свидетель» по делу МН17 заявил об обещанном ему «домике в Голландии»
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Киев раскрыл подробности нового обмена пленными
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
На соратницу Порошенко завели уголовное дело за слова о «бессмертном» Зеленском
Все материалы
Экономика
Эксперимент с самозанятыми распространят на всю Россию
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Россиян предупредили об отваливающихся от Mercedes-Benz деталях
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Российские богачи стали еще богаче
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Россияне захотели пустить отцовский капитал на машины
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в убийстве россиянки на детской площадке покончил с собой
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Пропустивший убийцу ребенка в здание сотрудник детского сада задержан
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убийство бывшего мэра российского города попало на видео
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Голунов пришел в суд в бронежилете
Все материалы
Наука и техника
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
США через Китай назвали «неудачным» оружие России
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
В России нашелся «идущий по стереотипам» самолет-«ледокол»
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Т-72 выдержал взрыв мины
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
«Ливерпуль» задумал сыграть за один день в двух странах
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Команда Поветкина нашла «новое денежное место»
Залп по «волкам»
На что ставить в 11-м туре АПЛ
Тайсон Фьюри нокаутировал профессионального рестлера
Денис Бергкамп«Таблоиды поливали меня грязью»
Его трансфер считали провалом, но он стал легендой «Арсенала». История Денниса Бергкампа
Российский хоккеист запретил американцам «грязно» шутить и помянул Челябинск
Все материалы
Культура
Сальма Хайек сфотографировалась в бикини с черепахой и озадачила подписчиков
Тайна бюджета дракона
 
Появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Названа самая популярная среди россиян песня для смерти
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Артисты Мариинского театра приехали в Москву, отравились и попали в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Эксперты предупредили о последствиях закона об устойчивом Рунете
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Мужчина выдал все проступки бывшей ее новому парню и снискал поддержку в сети
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Женщины перечислили самые важные негласные принципы жизни
Все материалы
Ценности
Женщина захотела увеличить ягодицы и получила тяжелые увечья
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
46-летняя бывшая супермодель 13 часов надевала костюм на глазах у публики
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала образ Мэрилин Монро
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Ким Кардашьян скопировала откровенные наряды «блондинки в законе»
Все материалы
Путешествия
Запущен «самый странный маршрут» московского поезда
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Представлен новый Airbus с комфортным экономклассом
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Российских паломников перестали считать туристами
Все материалы
Из жизни
Жирафа лягала львицу и случайно убила собственного детеныша
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Сбежавший из племени людоедов мальчик вернулся туда спустя 14 лет
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Водитель получил на заправке подарок и стал миллионером
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Юноша десятки лет ходил с девятью пальцами на ноге из-за суеверных родителей
Все материалы
Забытые концепты: Lincoln Quicksilver
Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
В России появится новый вид транспорта
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Все материалы
Дом
В России многодетную семью выставили на улицу из-за долга по ипотеке
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
В России семьям с детьми-дольщиками разрешат брать ипотеку
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Россиянам пообещали много дешевых магазинов
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Трамп сменил место жительства
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы