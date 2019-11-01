Российские «Посейдоны» и «Кинжалы» оказались вне договора с США

Три российских системы вооружения не подходят под Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США. Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев, передает «Интерфакс».

По его словам, под действие соглашения не попадают беспилотный подводный аппарат «Посейдон», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и крылатая ракета практически неограниченной дальности «Буревестник». «Они к сфере договора СНВ никакого отношения не имеют», — сказал Леонтьев.

В то же время в договор вписываются ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», отметил замдиректора. Он указал, что их легко внести в список. «Для этого прописан соответствующий порядок, соответствующая процедура, начиная с появления прототипа и до принятия на вооружение», — цитирует дипломата ТАСС.

Материалы по теме Как быстро российские ракеты долетят до США «Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым

Леонтьев подчеркнул, что Россия готова вести переговоры с Соединенными Штатами о контроле за новыми типами вооружений. «Но для этого нужны подходящие площадки. В том, что касается США, это [может обсуждаться] в рамках стратегического диалога», — сказал он.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м, срок его действия составляет 10 лет. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru