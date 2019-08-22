Россия рассказала об угрозе краха еще одного ракетного договора с США

Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, оказалось под угрозой. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

По его словам, этот договор находится в зоне риска, так как в американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении соглашения в нынешнем виде они не заинтересованы.

Полянский подчеркнул, что после выхода Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны была выбита «очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями», которая позволила заключить договор о сокращении наступательных вооружений.

Впервые о желании Вашингтона выйти из СНВ-3 рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 31 июля. Позднее США задумались о целесообразности продления договора после взрыва под Северодвинском. Американская сторона считает, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском связан с проведением испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты, однако пока не может однозначно подтвердить радиоактивный характер взрыва.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м, срок его действия составляет 10 лет. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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