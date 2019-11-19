Париж и Лондон отклонили предложение Москвы по ядерному вооружению

Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Россией и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Париж и Лондон предприняли односторонние сокращения, но «на договорной основе продолжать этот процесс они вовсе не собираются». При этом аналогичный отказ присоединяться к договору СНВ, по словам Ульянова, последует и со стороны Китая.

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Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков говорил, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без участия Великобритании и Франции.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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